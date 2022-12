Comune di San Bonifacio | Concorso per 2 Agenti Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ildi Sanha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Agente di, il Personale verrà assegnato all’Area Vigilanza, é previsto inquadramento in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di- area vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono contenute nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale deldi San- amministrazione ...