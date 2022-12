Calcio | Sampaoli | ' su Isco decide il club e non io'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Siviglia, 20 dic. - (Adnkronos) - "Il mio ruolo di allenatore è di lavorare con i giocatori a disposizione.ha qualità chiare come dimostra la sua carriera. La decisione su chi va via o chi resta è del, non dell'allenatore". Il tecnico del Siviglia Jorgesi esprime così su, il cui futuro sembra sempre più lontano dall'Andalusia. "Lavoro con i giocatori che ho e faccio in modo che arrivino nelle migliori condizioni.non ha giocato le ultime amichevoli perché nell'ultimo periodo non è stato come il resto dei giocatori", aggiunge l'allenatore argentino.

