Autonomi e Partite Iva | “Piove sul bagnato col dietrofront del governo sulle transazioni con il POS”

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Ilha fatto un passo indietro riguardo lecon il POS che avrebbe dato la possibilità alleiva di non accettarle al di sotto dei sessanta euro. Ha di fatto “ubbidito” alle disposizioni della Commissione Europea. In realtà, le attività che ne avrebbero potuto beneficiare sarebbero state proprio le piccole e medie imprese, quelle con una media dipiuttosto bassa”. Il presidente dell’Associazione NazionaleIva Eugenio Filograna già qualche mese fa era intervenuto con una lettera inviata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nella quale chiedeva di eliminare o ridurre notevolmente le commissioni sui pagamenti con le carte di credito alle aziende per limitare il tetto dell’uso del contante. Con la contrazione dei ...

