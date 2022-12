Ascesa e declino della vuvuzela

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 20 dicembre 2022) I Mondiali del 2010 verranno ricordati per molti motivi: sono sono stati i primi giocati in Africa, ma anche quelli del tiki taka; sulla panchina dell’Argentina c’era Maradona, su quella dell’Inghilterra sedeva Fabio Capello; in campo siamo rimasti di stucco davanti alle gesta di Tshabalala. I Mondiali del 2010 sono stati quelli di Waka Waka di Shakira, che forse è una delle canzoni più iconichestoriaCoppa del Mondo. La mascotte era Zakumi, un leopardo dalla criniera verde, il pallone era l’Adidas Jabulani, che ha creato pure qualche problema per via delle sue traiettorie pazze. Difficile però dare la colpa al pallone per certe prestazioniNazionale italiana: la disastrosa avventura sudafricana, nata male e proseguita peggio, è difficile da scordare. Tra le cose che sicuramente non riusciremo a dimenticare, ...