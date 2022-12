Uno squalo gli stacca un braccio e una gamba | la reazione dell’ex marine lascia a bocca aperta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La sua vita è cambiata per sempre quando, durante un addestramento militare, è stato attaccato da uno. L’incredibileCambiare radicalmente visione del mondo in seguito ad un incidente che gli è quasi costato la vita. Protagonista di questa incredibile vicenda è Paul De Gelder, un exche ha dovuto fare i conti con le conseguenze di un attacco sferrato nei suoi confronti da un enormementre stava effettuando un addestramento in mare.(www.curiosauro.it)I fatti risalgono al lontano 2009: era l’11 febbraio quando, mentre si trovava nel porto di Sydney, l’ex incursore sub australiano venne attaccato da un enorme esemplare ditoro, scientificamente noto come Carcharias taurus, lungo almeno tre ...

la Repubblica

Ma se il santo venne folgorato da un fulmine, a colpire il militare è stato. "Quando ero in servizio, se incontravo in mare gli squali pensavo che avremmo dovuto ucciderli" ricorda oggi ...Dopo lo strepitoso successo de Lo, il regista sfornadopo l'altro capolavori filmici che impattano sensibilmente sulla cultura pop degli anni a venire. Innanzitutto, dopo aver rifiutato ... Il sub attaccato dagli squali ha imparato ad amarli: e ci spiega come Steven Spielberg è ben consapevole delle sue 'colpe': 'Sono colpevole come tutti, perché con Jurassic Park aiutai a dare il via all'era digitale' ...Il regista ha raccontato con che senso di colpa vive, dall'uscita del film nel 1975, per la sensibile riduzione della popolazione degli squali.