Natale | per gli studenti è più facile andare a New York che tornare a casa | la situazione paradossale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 19 dicembre 2022)è sinonimo di famiglia, di riunione e di; peccato che per moltiper le Feste è sempre più difficile Mancano pochissimi giorni a: fra 5 giorni, infatti, arriverà la vigilia e migliaia e migliaia diitaliani fuorisede partiranno per arrivare giusto in tempo per la cena natalizia. Gli, così come i lavoratori che si sono trasferiti altrove, potranno finalmente riabbracciare le loro famiglie, cenare con loro, scambiarsi i regali e raccontarsi aneddoti e condividere esperienze vissute nel corso dell'anno. Questo momento è atteso tantissimo dagli, dai lavoratori e dalle loro famiglie, che non vedono l'ora di passare importanti momenti con i loro cari. Sfortunatamente, però, quest'anno potrebbe ...