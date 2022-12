Mihajlovic | Mancini | ‘una vita insieme | perdo un fratello'

Sport Fanpage

La cerimonia si è tenuta alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Oltre alla famiglia, presenti il Bologna e tanti ex calciatori. Ieri la camera ardente era stata riempita di corone di ...ROMA " In migliaia a Roma per l'ultimo saluto a Sinisa. La sua famiglia, i giocatori del Bologna, l'ultima squadra che ha allenato, con tutta la ... tra loro il ct azzurro Roberto, ... Mancini rivive l'ultimo incontro con Mihajlovic: Martedì mi ha parlato, non solo con gli occhi Tutto il mondo del calcio e non solo a salutare il campione e allenatore insieme alla moglie e ai sei figli. Roberto Mancini: «è stato un onore e averlo come amico» ...Oggi a Roma i funerali di Sinisa Mihajlovic. Le esequie alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alle ore 11.30. Annunciata la presenza al gran completo del Bologna, ...