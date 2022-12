Lazio | Calandrini | ' Rocca è l' uomo che ci farà vincere'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Il percorso di vita di Francescoprova la capacità di dare risposte a problemi complessi. Unche unisce e che ha lavorato sempre con tenacia e rigore, nella professione di avvocato, nei ruoli di manager pubblico, alla guida della Croce Rossa". Così il senatore Nicola, presidente V commissione bilancio e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Latina. "Avevamo bisogno di un riferimento forte e capace per riprenderci il, lui è la persona giusta. Avevamo in campo una rosa di candidati di altissimo livello, tutti, abbiamo scelto quello capace di unire con forza tutte le componenti del centrodestra. Con lui ricostruiremo il".

