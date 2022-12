UFFICIALE – L’Argentina è Campione del Mondo | sconfitta la Francia ai rigori!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 dicembre 2022) La finale appena conclusa è una partita che è già entrata di diritto nella storia del calcio. Argentina ehanno dato vita a uno spettacolo incredibile. L’Albiceleste è andata in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Messi e Di Maria. Lanon demorde e pareggia grazie alla doppietta di Mbappé. Ai supplementaripassa ancora davanti con Messi, ma è sempre Mbappé a pareggiarla, ancora su rigore. Argentinadel(Photo by Catherine Ivill/Getty Images) La finale è terminata ai rigori, dove le due stelle sono state nuovamente impeccabili. “El Dibu” Martinez neutralizza due rigori ed è Montiel a siglare il rigore decisivo. Perè il terzo mondiale della propria storia dopo le vittorie nel 1978 e nel 1986. Per Leo Messi è il primo ...