Lo schiaffo di Conte al Pd ' Nel Lazio non saremo alleati' - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Regionali, il leader dei Cinquestelle stronca D'Amato: 'Sul suo conto c'è una questione morale'. Democratici in piazza contro il governo: 'La manovra va riscritta'. Ma l'opposizione è ...Questo è unoa chi le tasse le paga '. Dal sindacato non sono mancate repliche contro chi, ... le stesse richieste le abbiamo fatte a, Draghi e Meloni perché questo è il nostro mestiere. ... Lo schiaffo di Conte al Pd "Nel Lazio non saremo alleati" Regionali, il leader dei Cinquestelle stronca D’Amato: "Sul suo conto c’è una questione morale". Democratici in piazza contro il governo: "La manovra va riscritta". Ma l’opposizione è divisa ...Nel provare a raccontare Sinisa Mihajlovic dobbiamo prima di tutto accettare di essere noi stessi - noi che popoliamo questa terra - anime che contengono moltitudini, terre di voli e di inciampi, siam ...