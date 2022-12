La strage dei ragazzi In scooter contro un tir I due amici inseparabili morti insieme a 18 anni

La Stampa

Il camion stava facendo manovra e sarebbe passato con il rosso. Nessun segno di frenata. Le due vittime erano cresciute ...... questo, che era accaduto circa un anno fa, quando la variante Omicron del Covid aveva fatto... ha provato a capire come fare per evitare che l'emergenza si riversasse sulle spalle... La strage della gru in via Genova: ecco le cause dei morti sul lavoro Uno schianto all'alba e la Capitale conta altre due giovanissime vittime sulle strade. Una strage senza fine, un bollettino di guerra: non hanno avuto scampo ieri mattina poco dopo le sei ...Il camion stava facendo manovra e sarebbe passato con il rosso. Nessun segno di frenata. Le due vittime erano cresciute insieme ...