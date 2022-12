Il Benevento 5 vince al ‘PalaTedeschi’ | Aquile Molfetta ko

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrestazione da incorniciare per il GG Team Wear5 che al “PalaTedeschi” si è sbarazzato con un netto 6-2 dellenell’ultimo turno del girone di andata. Dopo due pareggi consecutivi, i ragazzi di mister Nitti sono scesi in campo con il chiaro intento di ritrovare la vittoria e nel giro di poco più di un quarto d’ora sono andati sul 2-0, grazie alle reti di Vega e al raddoppio di Rennella (assist di Vega). La ripresa, poi, si è aperta subito bene per i giallorossi, sul 3-0 con Caliendo, Al 13’ ancora Rennella ha messo a segno il 4-0 e nel finale è arrivato anche il 5-0 dell’estremo difensore Mambella. A pochi secondi dalla sirena gli ospiti hanno reso meno amara la sconfitta con la doppietta di Reyno, reti intervallate dall’acuto di Palmegiani per il definitivo 6-2. Il 2022 del GG Team ...