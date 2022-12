Grande Fratello Vip | Soleil Sorge criticata per il suo libro | arriva la forte reazione sui social

Corriere della Sera

Ascolta questo articolo IlVip quest'anno non smette veramente di rivelare sorprese. Mai come quest'anno la stagione è cominciata in maniera decisamente movimentata, basti pensare a quanto accaduto con il caso ...Il cuoredi Roma si stringe attorno alla famiglia Mihajlovic. Un fiume infinito di persone ... i 5 figli, la mamma Viktoria e ilDrazen. E poi ci sono i tifosi. I suoi tifosi. ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Oriana vuole un «bonazzo» (voto 9), Lamborghini sotto sfratto (voto 4) Soleil Sorge ha pubblicato il suo primo libro ma viene stroncato dalla critica. La concorrente del Grande Fratello Vip non reagisce bene.Giaele De Donà avanza un’ipotesi secondo cui Sonia Bruganelli starebbe appositamente salvando Antonella Fiordelisi ...