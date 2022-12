Video Gvardiol segna un colpo di testa per Croazia-Marocco

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Anche se il loro vantaggio non è durato a lungo, la, grazie a undidel difensore Josko, ha ottenuto il primo sangue contro ilnella partita per il terzo posto della Coppa del Mondo di sabato. Dopo aver perso la semifinale per 3-0 contro l’Argentina, ladi Luka Modric punta a chiudere al terzo posto il prestigioso torneo internazionale. Lo stesso si può dire per il, che purtroppo non è riuscito a battere la Francia nel penultimo round della competizione. ALTRO: Il presidente del club parla del futuro del PSG di Lionel Messi Altre Storie / Ultime notizie Ora in lotta per il diritto di essere considerata la terza squadra migliore del mondo, ...