Mondiali | l'incredibile coincidenza 'arbitrale' che fa sognare l'Argentina

(Di sabato 17 dicembre 2022) Gli argentini sono scaramantici, si sa. Eppure unafa ben sperare Messi e compagni. L’arbitro designato per la finale dei...

Adnkronos

Spero che succeda e, se succederà, avrò una gioiaper Leo. Sono il suo fan numero uno e ... Diego e Lionel, almeno numericamente, saranno pari titoli e secondi classificati ai, ...Il programma e i telecronisti sulla Rai di Croazia - Marocco , finale terzo posto deidi Qatar 2022. Non c'è troppa delusione per queste due squadre, decisamente le sorprese di .... ... Qatar 2022, Argentina in finale. Messi: "Mondiali incredibili" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Red Bull Campus Clutch si è appena concluso dimostrando ancora una volta le incredibili potenzialità degli esport universitari.