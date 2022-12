La Stampa

Dario Freccero per 'la Stampa'zenga sinisaZenga: 'Joao Pedro salta perché non vuole prenderla'.: 'No, salta perché vuole fare una finta e inganna il portiere'. E giù risate, con ...Il 13 luglio 2019, a poche settimane dal rinnovo contrattuale con il Bologna,comunica ... Ciononostante il direttore sportivo del clubSabatini conferma l'intenzione da parte della ... Mihajlovic, Walter Zenga: “Un duro, ma dal cuore grande. Mi chiamava fratello maggiore” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il commosso pensiero del commissario tecnico dell’Italia che negli ultimi ventotto anni aveva condiviso tanto, in campo e fuori, con Mihajlovic: “Il mio gol di tacco a Parma da un suo corner è stato u ...