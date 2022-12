Mihajlovic | Mario Giordano chiede perdono | «Scusa se non ti avevo capito subito»

(Di sabato 17 dicembre 2022) NEWS TV. La notizia della morte di Sinisaha sconvolto il mondo del calcio e non solo. L’ex calciatore se n’è andato dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Il cordoglio di messaggi arriva immediatamente nella giornata di ieri ma oggi si aggiunge un ricordo speciale, quello di. >> “Sanremo Giovani”, l’omaggio a Sinisa: pubblico commossosuSinisaè morto ieri, venerdì 16 dicembre 2022., il conduttore di Fuori dal Coro su Rete4, spende un momento per ricordare il grande personaggio del mondo del calcio internazionale. Decide infatti di svelare un retroscena sul Sinisa lontano dai riflettori. «L’ultimo messaggio ...

Corriere

... il tecnico serbo è morto a 53 anni Ciao Sinisa, l omaggio del mondo aPer ricevere l ... le urla di William contro Harry e l'innominabile Kate Middleton diManca L'ex marito di Noemi ...Non so se potrà fare un salto di qualità, dipende da lui: noi lo aiutiamo, madeve aiutarsi ... il Toro perse il derby contro la Juventus e perarrivarono offese pesanti dalla curva ... Sinisa Mihajlovic, il ricordo di Mario Balotelli: «Ti terrò sempre nel mio cuore. Condottiero e uomo speciale» Il ricordo anche di Fortunato e Mazzoleni. Il Cina: "Si faceva voler bene, Mihajlovic era uno che non mollava mai" ...Era un pomeriggio di aprile quando una breaking news del solito Peppe Di Stefano, su Sky Sport 24, cambiò la giornata di molti. Peppe annunciava i primi contatti – che primi non ...