Mihajlovic e l' ultima punizione sulla barriera Con Sinisa se ne va l' elogio della schiettezza

(Di sabato 17 dicembre 2022) Qualcuno sostiene che sia il viaggio a contare molto piùmeta . E nel caso di Siniša Mihajlovi? è sicuramente così. Perché quest'tappa proprio non piace a nessuno. Quasi come se il guerriero...

Agenzia ANSA

E conche rapporto ha avuto Nell'estate 2021 organizzai una rassegna di incontri ... Quando l'ha visto l'volta Nel febbraio scorso a Casteldebole alla commemorazione per Niccolò ......oggi l'allenatore della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini racconta Sinisa. I ... L'ultimo colloquio Mancini rivela di aver parlato per l'volta con Sinisa martedì mattina: "... E' morto Sinisa Mihajlovic - Ultima Ora Sinisa ci ha negato la possibilità dell’indifferenza, e anche di questo regalo gli siamo grati oltre che del miglior calcio visto negli ultimi ...Anche l'allenatore della Sampdoria Women, Antonio Cincotta, ha voluto dedicare un pensiero per Sinisa MIhajlovic. Ecco cosa ha scritto ...