Manovra | ci sono novità per Superbonus e pensioni | le ultime modifiche

Il Sole 24 ORE

Per l'esponente dem "c'è un'ulteriore perla" nella: "Cancellare il limite della possibilità ... in un Paese nel quale i poteri criminalidiventati un pezzo della constituency dell'economia ...C'è l'ipotesi di un "condono" per alcuni reati tributari nella. Secondo il governo Meloni, la misura rientrerebbe in quella "pace fiscale" più volte ... I reati interessati dalla misural'... Manovra, arriva la norma «salva calcio». Scudo penale in discussione Sono dei patrioti all'amatriciana, dei sovranisti da operetta: quando si tratta di far favori, di usare guanti di velluto con gli speculatori,evasori e corrotti, sono lì proni. Quando si tratta di ...(Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “Abbiamo bisogno di politiche espansive in un momento di emergenza, per cercare di mantenere la coesione sociale e la ventata inflazionistica. Oggi invece ci tro ...