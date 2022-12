Il momento in cui Salvini scopre in diretta della morte di Mihajlovic | VIDEO

(Di sabato 17 dicembre 2022) La tragica notiziadell’ex calciatore e allenatore del Bologna Sinisa, 53 anni, dopo una lunga battaglia contro una grave forma di leucemia ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. Sono stati centinaia di migliaia i tifosi che, oltre ogni colore, hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa di un uomo che rimarrà nella storia del calcio. E, tra questi, figura pure il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, che è venuto a conoscenzadiindurante conferenza a Chigi, si emoziona e lascia parola a Schillaci pic.twitter.com/bJyj0xuHBR — Agenzia VISTA ...

Fanpage.it

...possibilità di cancellare i libri se la memoria è piena e scaricarli di nuovo in un secondo. In questa guida all'acquisto di Amazon Kindle scoprirai quali sono le caratteristiche a......abbastanza o c'è il pericolo di nuovi balzi Il quesito resta senza risposte certe al, ... Lo ha annunciato proprio Lagarde nella conferenza stampa del 15 dicembre: "Ci sono Paesi ini prezzi ... Il momento adorabile in cui il figlio del portiere del Marocco ... Un dibattito fantomatico. Dalla fiction con Alessandro Gassmann alla collana del Corriere. E la convinzione che il metodo filosofico sia opinionismo condito di citazioni ...Notificato l'avviso di garanzia ad Alfredo Scalisi, l'ad del terminal in cui lavorava la vittima. Accertamenti sull'auto finita in mare ...