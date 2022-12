Il menù di Natale di Benedetta Rossi

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 17 dicembre 2022)Il 25 dicembre è alle porte e, come da DM anticipato, su Real Time e Food Newtork è tempo di dar spazio a Fatto in casa Live – Ildicon. In diretta a partire dalle 14.00,illustrerà al suo pubblico come preparare un pranzo natalizio coi fiocchi. Ma quali saranno le ricette protagoniste del racconto? Scopriamole insieme. Dagli antipasti, rappresentati dalla Ghirlanda die dal Tagliere delle Feste, passando per il Brodo di Gallina, il Lesso di Famiglia, la Stracciatella in Brodo e i Cannelloni Furbi, fino ad arrivare alle Cotolette Dorate e, per concludere, come dolce il Panettone Gelato. Tutte ricette prelibate, per le quali occorre procurarsi diversi ingredienti; ecco quali. Ghirlanda di ...