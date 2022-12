Caso Soumahoro | la conferma che in Italia c’è un problema di selezione della classe dirigente

(Di sabato 17 dicembre 2022) La fotografia lugubre, ma nitidissima è davanti ai nostri occhi: mentre una buona parte di persone di sinistra tifava per la simpatica nazionale di calcio marocchina, il governo di quel paese africano era fra quelli che corrompevano alcuni esponentisinistrana ed europea. Questo è quanto documentano le ultime notizie. Ciò a pochissimi giorni daldel deputato Aboubakarsua famiglia coinvolta in vicende losche e squallide. Se non si fosse suicidata da quel dì, si potrebbe tranquillamente parlare di una pietra tombale sulla credibilitàsinistrana ed europea. Tuttavia sarebbe riduttivo, perché al netto dello scandalo e dell’indignazione che provoca la corruzione in chi sostiene di battersi per i diritti dei deboli e degli ...

Il Post

Non degli stipendi, ma dei super stipendi. Mentre i migranti ospiti dei centri gestiti dalle coop della moglie, della suocera e del cognato di Aboubakarvenivano lasciati senza cibo, vestiti, luce e acqua, come emerso dalla stessa inchiesta della Procura di Latina che ha portato la Guardia di finanza a sequestrare agli imprenditori dell'...Tra lo scandalo ' Qatargate ' e la vicenda, sono mesi da incubo per i progressisti, che non avevano ancora incassato l'annunciata sconfitta elettorale delle ultime elezioni politiche e lo ... Cosa c’è intorno al “caso Soumahoro” Dopo la suocera, anche Liliane Murekatete, la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, è indagata dalla procura di Latina nell’ambito dell’inchiesta sulle coop pro-migranti Karibu e Consorzio Aid. Per ...Nelle indagini della procura di Latina emerge come i vertici di Karibu e Aid prendessero stipendi da 4.400 euro al mese: tra loro la suocera e il cognato dell'onorevole ...