Aurora Ramazzotti | 80 vasche a nuoto per tenersi in forma in gravidanza

Liberoquotidiano.it

on fire. Non si ferma la figlia di Michelle Hunziker , nonostante la gravidanza. Corre, fa sport, si tiene in forma, come mostra sui social. Nelle ultime stories, infatti, la figlia ...... incontro a sorpresa cone Goffredo Cerza FINALMENTE INSIEME Aida Yespica a Miami con il figlio Aaron PIZZICATI IN ARGENTINA Wanda Nara in Argentina sempre più affiatata con L - ... Aurora Ramazzotti, "un tuo pelo e...": senza tabù sotto le lenzuola Aurora Ramazzotti on fire. Non si ferma la figlia di Michelle Hunziker, nonostante la gravidanza. Corre, fa sport, si tiene in forma, come mostra sui social. Nelle ultime stories, infatti, la figlia..Aurora Ramazzotti non smette di allenarsi anche ora che il pancione è ormai evidente, ma non perde la sua consueta ironia.