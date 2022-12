A ZANICA L’ALBINOLEFFE ACCIUFFA IL PARI NEL RECUPERO

Leggi su udine20

(Di sabato 17 dicembre 2022) ALBINOLEFFE-PORDENONE 1-1 GOL: 30? st Milesi (aut.), 47? Borghini. ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Borghini, Milesi (41? st Marchetti), Miculi (33? st Petrungaro); Gusu, Doumbia (16? st Giorgione), Brentan (41? st Muzio), Piccoli, Zoma; Cocco, Manconi. A disp.: Giroletti, Bersanetti, Concas, Gelli, Rosso, De Felice, Allieri, Toma. All.: Biava. PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Zammarini, Burrai ( 41? st Giorico), Torrasi; Deli (1? st Dubickas); Candellone (48? st Piscopo), Palombi (33? st Biondi). A disp.: Martinez, Casarin, La Rosa, Ingrosso, Negro, Destito. All.: Di Carlo. ARBITRO: Perri di Roma 1, assistenti Pascali di Bologna e Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale Quarà di Nichelino. NOTE: ammoniti Benedetti, Brentan, Ajeti, Bruscagin e Torrasi. Angoli 3-5.: 1? pt, 5? st. PRIMA FRAZIONE 1? calcio d’inizio per i padroni ...