Ultime Notizie Roma del 16-12-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio due vittime sono state recuperate dalle macerie di un edificio residenziale colpito da un missile Russo Acri città di origine del presidente dell’Ordine zielinski intanto a chi è la compagnia energetica ucraine di Zecca di Stato che nella capitale Sono in corso bloccato di emergenza a causa dell’ attacco missilistico di questa mattina torna sotto la soglia epidemica le retine il periodo che va dal 23 novembre al 6 dicembre RT medio calcolato sui casi sintomatici scende attestandosi a 098 in diminuzione rispetto alla settimana precedente quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia dell’istituto superiore di sanità un incendio scoppiato nella notte nei pressi di Lione 10 persone sono morte per cui 5 bambini mentre 14 sono rimaste ferite a causa delle ...