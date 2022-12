Ucraina | da Kiev a Kharkiv | allarmi antiaerei in diverse regioni

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) –dell’sono state svegliate questa mattina dal suono deglianti aerei. Lo riferiscono le autorità locali, ma non solo. “Non ignorare gli, restate nei rifugi”, ha scritto pochi istanti fa Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente ucraino su Telegram. Sempre su Telegram l’amministrazione comunale diha invitato gli abitanti della capitalea recarsi nei rifugi. ”Nella capitale è stato annunciato un allarme antiaereo! Per favore, andate al riparo!”, ha scritto l’amministrazione su Telegram. Anche Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione regionale di, ha avvertito le persone tramite Telegram di rimanere nei rifugi tra gli ...

Sky Tg24

... Borodianka e in altre città e villaggi a Nord di. All'emittente statunitense, Chibrin ha ... ha ricevuto 'un'arma, un bersaglio e 5 mila proiettili', ma una volta arrivati inla loro ...8.43, massiccio attacco a Zhytomir Pericolo di un "massiccio attacco missilistico" da parte delle ... Sirene d'allarme a, nella regione di Kharkiv e nell'area della centrale nucleare di ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: "Putin prepara attacco su vasta scala in inverno" La Russia ha lanciato questa mattina una nuova ondata di missili contro l'Ucraina e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione in tutto il paese, come hanno riferito diverse fonti sul posto. S ...Poche idee e pure confuse. Stiamo parlando del Pd alle prese, dopo la sconfitta elettorale, con la scelta del nuovo segretario e con due appuntamenti ...