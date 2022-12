Tanti auguri a…

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Francesco Graziani compie oggi 70 anni. Ex calciatore granata, con Paolo Pulici negli anni Settanta ha formato la coppia dei “Gemelli del Gol”. Vanta 289 presenze e 122 reti con la maglia del Toro in otto stagioni, dal 1973 al 1981. Con i suoi gol ha contribuito alla vittoria dello scudetto del 1976 ed è stato capocannoniere della serie A la stagione successiva. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno! Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Torino FC

