Qatargate | Letta convoca commissione di garanzia del Pd | ' Noi parte lesa' - Politica - quotidiano net

Liberoquotidiano.it

Le indagini sulla rete di corruzione che ha agito per condizionare le decisioni del Parlamento europeo. Il segeretario dem: 'Assumeremo le determinazioni più ......progressista dei socialisti e dei democratici (S&D) per fronteggiare le conseguenze del... A Roma, intanto, in una nota si è informato che "il segretario Enricoha chiesto alla ... Otto e mezzo, Scanzi e il Qatargate: "Letta parte lesa Certe gole profonde..." Le indagini sulla rete di corruzione che ha agito per condizionare le decisioni del Parlamento europeo. Il segeretario dem: "Assumeremo le determinazioni più opportune" ...La Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico si riunirà urgentemente "al fine di assumere le determinazioni più opportune, a garanzia dell’onorabilità della comunità dei democratici" s ...