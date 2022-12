Papa Francesco restituisce alla Grecia i frammenti del Partenone

Open

Il fenomeno " Aurora Ramazzotti " non è isolato, dunque, ed ha colpito anche Jolanda Renga , figlia di Ambra Angiolini eRenga . La figlia della coppia è stata infatti travolta dagli ...... perché esso non proviene dall'esterno, ma dall'interno del cuore umano, corrotto dal peccato': Lo scrivenel messaggio per la Giornata della pace - - Ucraina, l'annuncio del Cremlino: «Il Vaticano si è scusato per le parole del Papa sui russi» La Santa Sede ha comunicato questa mattina che Papa Francesco “ha deciso di donare a Sua Beatitudine Ieronymos II, Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, i tre frammenti del Partenone, da secoli c ...Ambra Angiolini e Francesco Renga commentano il video della figlia Jolanda: lo sfogo della ragazza fa rumore, i due la appoggiano.