La dottoressa di Mihajlovic sulla malattia | “tra le più aggressive mai viste”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il mondo del calcio continua a piangere la morte di Sinisa, l’ex allenatore del Bologna lottava da tempo contro la leucemia. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata, oggi il decesso comunicato ufficialmente dalla famiglia. Francesca Bonifazi, direttrice del programma Terapie Cellulari Avanzate dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, ha seguito da molto vicino il serbo. “Per me è stato un paziente perfetto, con una grande personalità e al tempo stesso con la capacità di affidarsi totalmente. Aveva unamolto brutta, tra le piùche io abbia mai visto. Il messaggio che ha dato a tutti noi, il suo grande insegnamento, è il coraggio di andare avanti. Il coraggio di non aver paura di affrontare qualcosa che non si conosce, di sapersi affidare, di lottare senza temere il dolore. Ha sofferto ...

Corriere dello Sport

... padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa. Uomo unico professionista straordinario, ... con amore e rispetto, in particolare laFrancesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il ...Direttrice del programma Terapie Cellulari Avanzate dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola di Bologna, laBonifazi ha parlato dicome di "un paziente perfetto, con una grande ... La dottoressa di Mihajlovic: "La sua malattia tra le più aggressive mai viste" La dottoressa Francesca Bonifazi ha seguito la malattia di Sinisa al Sant’Orsola di Bologna dal secondo ciclo di chemioterapia in avanti. Dalle sue parole affiora il ricordo di un uomo che non è mai s ...La morte di Mihajlovic ha commosso tutta l’Italia perché la sua storia aveva colpito i tifosi e chi non segue il calcio. La dottoressa Nicoletta Sacchi, direttrice dell’IBMDR Registro Italiano ...