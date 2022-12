Carlos Sainz e il benvenuto a Vasseur | “Ho fiducia in lui”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Grandi cambiamenti in casa Ferrari nel prossimo Mondiale 2023 di Formula Uno.ha salutato il nuovo arrivato nella scuderia di Maranello: Frédéricè approdato nel team del Cavallino Rampante, dopo aver lasciato Alfa Romeo Racing, pochi giorni dopo l’addio di Mattia Binotto che ha rescisso il suo contratto con Rossa dopo una stagione poco felice. Lo spagnolo ha voluto dare il suo personalissimoal nuovo team principal. Ecco le parole disul nuovo team principal della Ferrari(Credit foto – pagina Facebook Scuderia Ferrari)-min“Ogni volta che arriva qualcuno di nuovo ha una motivazione in più perché vuole fare bene per sé e per la squadra. Bisogna dargli il tempo di vedere come funziona la ...

Dopo i tanti alti e bassi dell'ultimo anno, provocati non solo da errori, ma anche dalla mancanza di affidabilità,vuole battagliare per la top tre in ogni appuntamento del prossimo mondiale. In una chiacchierata concessa a Marca, l'iberico non ha nascosto le proprie aspirazioni per il 2023, Sainz e il titolo: "Se torno ad essere il Carlos del 2021 si può fare" In un evento di Estrella Galicia con il connazionale Carlos Sainz, lo spagnolo di Honda mette nel mirino un prezioso trofeo ...Sainz è convinto che Vasseur farà bene a capo della Ferrari e sa che la costanza non lascerà spazio a eventuali favoritismi nel 2023 ...