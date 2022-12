Qatar 2022 | ascolti record in Francia per semifinale | in oltre 20 | 6 mln davanti alla tv

Leggi su sbircialanotizia

20,69 milioni di telespettatori, infatti, hanno guardato in Francia la vittoria per 2 a 0 dei bleus contro il Marocco ai Mondiali in Qatar, ossia il 66,4% dello share. E' il nuovo record dell'anno e il miglior risultato registrato dal 2016 (20,8 mln per la finale dell'Euro 2016 tra la Francia e il Portogallo persa dai transalpini per 1 a 0). Un picco è stato raggiunto ieri sera a 23,3 milioni di telespettatori. La vittoria contro l'Inghilterra (2-1) nei quarti di finale è stata seguita in Francia da 17,7 milioni di telespettatori mentre Francia-Polonia agli ottavi (3-1) era stata vista da 14,3 milioni di persone.