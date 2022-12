“La fotocopia di Alex Belli” | ex vippona a muso duro contro uno dei concorrenti di quest’anno

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dovrebbe essere un complimento o una critica quella di essere paragonato ad? Sicuramente l’exl’ha detto con accezione negativa Idelle passate edizioni del GF Vip non sono particolarmente dolci con i loro successori die non lo è stata neppure una delle protagoniste dello scorso anno che ha dispensato L'articolo proviene da Inews24.it.

TuttoSulGossip

... ex vippona sbotta Cosa ne penso dell'ingresso di Ginevra Lamborghini e il triangolo con Antonino Spinalbese Sembra unadi ciò che abbiamo vissuto l'anno scorso.Belli è una persona ...... compresa quella di Cristiano Ronaldo , e di uno schema. In 14 casi tutti i documenti, ... Che non si trattasse di una rinuncia ma di 'solo spostamento' lo conferma ancheSandro. ... GFVIP 7, la vippona contro Ginevra Lamborghini: "Non accetto il suo ritorno. Antonino Una fotocopia di Alex Belli" Dovrebbe essere un complimento o una critica quella di essere paragonato ad Alex Belli Sicuramente l'ex vippona l'ha detto con accezione negativa ...“Non accetto l’ingresso di Ginevra Lamborghini”, ex vippona sbotta: "Il triangolo con Antonino Spinalbese Fotocopia dello scorso anno".