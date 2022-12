GF VIP | 3 nuovi concorrenti stanno per entrare | tra loro un calciatore | un tronista e un’attrice | ecco chi sono

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le porte del GF Vip si apriranno ben presto per tre; la notizia è stata data da Alfonso Signorini che ha confermato i rumors in merito che hanno iniziato a circolare in queste settimane. Ma chii gieffini pronti a varcare la soglia del loft di Cinecittà? Leggi anche: GF VIP, Manila...

Il Grande Fratelloè pronto ad accogliereconcorrenti e questa notizia è stata confermata anche dallo stesso Alfonso Signorini. ' Io di solito non mollo un cecio nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi ......30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:15 -eroi 20:...15 - LA NOTTE DEL GIUDIZIO - ELECTION YEAR La 5 18:47 - GRANDE FRATELLO(LIVE) 18:58 - GRANDEGrande Fratello VIP, stasera in tv giovedì 15 dicembre: oggi c'è la puntata, quando andrà in onda, chi c'è in nomination ...Edoardo Tavassi, offeso con Micol Incorvaia, svela rivelazioni private della siciliana ad Antonella Fiordelisi e scoppia il putiferio.