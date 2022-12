Francia | allarme contagi in Qatar

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sabato notte, dopo Inghilterra-partita dei quarti di finale, ai giornalisti è stato imposto l’obbligo delle mascherine per entrare nella cosiddetta zona mista, il luogo dove è possibile effettuare le interviste. La preoccupazione, riporta la Gazzetta, è chiaramente rivolta alla possibilità del Covid, anche se i tamponi sono stati declassato a test non obbligatori dalla Fifa e chi li fa non divulga gli esiti per ragioni di privacy. A richiedere ieri la contromisura è stata la, preoccupata dall’epidemia di influenza o altro che si è insinuata nel proprio gruppo. I primi a esserne colpiti sono stati Upamecano e Rabiot. Il difensore ha avuto la febbre e il mal di gola, ma è riuscito a sedersi in panchina per la partita contro il Marocco. Rabiot no, lo juventino è rimasto in hotel preda di sintomi influenzali. La causa sembra essere la ...