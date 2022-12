Boschi | “Basta con la differenziazione stipendiale tra docenti di scuola primaria e quelli della secondaria”

la Repubblica

... migranti, invisibili, sono Alì dal Pakistan, Mohammad dalla Siria, e. Possono disegnare, ... Le persone che attraversano le frontiere terrestri, e in particolare i, sono invisibili, non si ..., ad esempio, visitare qualche mostra particolare o prendersi una breve vacanza per ... tra idella regione di Schwalm , si va alla scoperta dei luoghi in cui sono state ambientate le ... Scuola, tolti 20 milioni al Fondo 0-6 per asili e materne. Boschi: "I soldi del Pnrr non servono a compensare…