Qatargate | accertamenti su conti in 7 banche in Italia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - 'Seguire i soldi' sembra la regola d'oro anche per gli inquirenti belgi che stanno cercando di rimettere ordine nei soldi sequestrati ai protagonisti dell'inchiesta. Tra gli arrestati l'ex europarlamentare Antonio Panzeri ed Eva Kaili, una dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo, accusati di aver favorito il Qatar. In particolare Panzeri - su cui si attende la decisione della camera di consiglio che si è tenuta in giornata a Bruxelles - è "sospettato di essere intervenuto politicamente presso alcuni deputati europei in favore del Qatar e del Marocco in cambio di pagamenti". E' stata affidata alla procura di Milano o meglio al dipartimento Affari internazionali guidato dall'aggiunto Fabio De Pasquale l'incarico di accertare icorrenti che l'ex europarlamentare e la sua famiglia hanno in ...