Manovra | Bruxelles ‘boccia’ misure Pos e tetto contanti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Via libera, ma con riserva. E’ questo in sintesi il parere dell’Unione Europea sulla legge di Bilancio del governo Meloni. Parere che ricalca in buona parte quello espresso da Bankitalia, che non boccia in linea generale lama evidenzia con proeccupazione alcuneche non sono in linea coi programmi di riforme e di lotta all’evasione. Sotto la lente di, così come quella di palazzo Koch, ilal contante e l’utilizzo del Pos. Dubbi su lotta a evasione Nellaitaliana comunicata aci sono“che non sono in linea” con le raccomandazioni specifiche per l’Italia sulla lotta all’evasione fiscale: si tratta della disposizione che innalza ilper le transazioni inda 2 a 5mila ...