Liliana Resinovich | un anno fa la scomparsa

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La mattina del 14 dicembre 2021, esattamente unfa,, di 63 anni, uscì di casa, in via Verrocchio, a San Giovanni, dove viveva con il marito Sebastiano Visintin, per andare da ...

La mattina del 14 dicembre 2021, esattamente un anno fa,, di 63 anni, uscì di casa, in via Verrocchio, a San Giovanni, dove viveva con il marito Sebastiano Visintin, per andare da Claudio Sterpin, di 83 anni, ex atleta, con cui la donna ...... qualcuno ha fatto del male a Gaia facendola cadere in mare Federica Sciarelli stasera, 14 dicembre, tornerà anche sulla morte diNon solo Gaia Randazzo: nella puntata di Chi l'ha ...Nella puntata di questa sera Federica Sciarelli tornerà sulla scomparsa di Gaia Randazzo Un nuovo appuntamento di Chi l'ha visto attende i telespettatori ...La mattina del 14 dicembre 2021, esattamente un anno fa, Liliana Resinovich, di 63 anni, uscì di casa, in via Verrocchio, a San Giovanni, dove viveva con il marito Sebastiano Visintin, per andare da C ...