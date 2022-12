L’aria condizionata fa tremare la Francia | Rabiot e Upamecano a rischio per il Marocco

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un colpo di freddo legato alpotrebbe costare ai francesi Adriene Dayotla semifinale mondiale contro il. Entrambi hanno saltato la rifinitura tra mal di gola e raffreddore e la decisione definitiva sarà presa poche ore prima del match, in programma stasera alle 20. Se non riusciranno a recuperare saranno sostituiti probabilmente da Ibrahima Konaté e Youssouf Fofana. Continua a far discutere l’uso smisurato delnei luoghi chiusi in Qatar, dagli stadi alle sale conferenze, dagli hotel alle palestre., titolarissimi nell’11 di Deschamps, potrebbero essere gli ultimi a farne le spese. SportFace.