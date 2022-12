Il caso del medico colpito con un’accetta | l’aggressore | “Mi ha visitato | ma non ha risolto i miei problemi”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Conosco quel, mi haquattro mesi fa, mi ha fatto una flebo ma non ha”. Lo avrebbe detto agli inquirenti il 62enne che ieri ha aggredito a colpi di accetta il chirurgo Giorgio Falcetto, nel parcheggio del Policlinico San Donato di Milano. Un assalto dai motivi ancora da chiarire per gli inquirenti, che secondo l’edizione milanese de Il Corriere della Sera stanno valutando se fosse dovuto a “motivi di viabilità”. Per il momento non risultano visite o altri contatti tra ile l’uomo che ieri lo ha quasi ucciso. Attualmente, Falcetto è in coma farmacologico all’ospedale San Raffaele, dove è stato operato al cervello. Le condizioni del 76enne, che ha subito due lesioni molto profonde, sono considerate disperate. Ieri, al momento ...

