Cremonese | 7 gol al Desenzano | il tabellino

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Spettacolo e goleada nell’amichevole giocata oggi dalla. Il team grigiorosso ha vinto per 7-0 il test contro il, formazione che milita in Serie D. Al Campo Sportivo Soldi di Cremona, contro la formazione didel Garda, doppiette per Ciofani e Buonaiuto e reti di Meité, Ascacibar e Okereke.7-0(1° tempo): Carnesecchi, Sernicola, Valeri, Castagnetti, Chiriches, Bianchetti, Meité, Acella, Ciofani, Buonaiuto, Milanese. All.: Alvini.(2° tempo): Carnesecchi (12’ st Saro), Aiwu, Hendry, Lochosvhili, Quagliata, Meitè (32’ st Ndiaye), Escalante, Ascacibar, Baez, Okereke, Dessers. All.: Alvini.: Frattini (39? st Casagrande), Alborghetti (39? st Malcisi), Campagna, Mandelli (1? st ...

