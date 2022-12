Claudio Campiti | resterà in carcere il killer di Fidene “Non ha mostrato segni di pentimento”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È stato convalidato il fermo di, il 57enne che domenica ha aperto il fuoco all’assemblea di un consorzio residenziale a(quartiere della periferia nord-est di Roma) uccidendo quattro donne e ferendo altre due persone. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari della Capitale, Emanuela Attura, al termine dell’interrogatorio di garanzia, disponendo la custodia cautelare dell’uomo neldi Regina Coeli e la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare. L’indagato “ha ammesso le proprie responsabilità spiegando di essere esasperato dalle condotte “mafiose” tenute da anni in suo danno dagli organi deliberanti del Consorzio, come descritto nel blog” che aveva aperto, si legge nell’ordinanza. “Deve ritenersi”, argomenta la giudice, “che il gravissimo episodio dell’11 dicembre ha ...

