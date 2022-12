Il Riformista

I carabinieri hanno arrestato otto uomini accusati di unodiche si sarebbe consumato a Novi , in provincia di Modena . Vittime delle violenze tre donne , che sarebbero state sequestrate e tenute come in ostaggio per una notte intera, quella ......telecamere dell'ospedale Violenze continue Prima le avrebbe convinte ad allontanarsi daldi ... Attira una 15enne in garage, tenta loe la pesta a sangue. Poi nega tutto: 'Ci hanno ... Stupro di gruppo nel casolare, arrestati otto uomini: “Sequestrate dopo aver chiesto un passaggio” Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Ad appena 20 anni era già ossessionato dalle sue giovani fidanzate. Una gelosia ossessiva, quella di Oliviero Russo, ventenne di Gerenzano, in provincia di Varese, denunciato da due ...