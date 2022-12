Smart working | chi potrà continuare a lavorare da casa

(Di martedì 13 dicembre 2022) Loper genitori di figli under 14 e per lavoratori fragili potrebbe essere prorogato fino al 31 marzo del 2023. Il governo sta lavorando a questa novità che dovrebbe essere inserita nel decreto Milleproroghe.: le categorie interessate I lavoratori interessati alla misura come detto, sono i fragili e i genitori di L'articolo proviene da Inews24.it.

... con la manovra conto più salato per pensionati e dipendenti di Salvatore Padula Qatargate, i dossier Green e quei sospetti all'ombra dell'Europarlamento di Adriana Cerretelli2.0, da ...... con la manovra conto più salato per pensionati e dipendenti di Salvatore Padula Qatargate, i dossier Green e quei sospetti all'ombra dell'Europarlamento di Adriana Cerretelli2.0, da ...Dal 1° gennaio al 9 aprile 2023 scatta lo smart working ogni venerdì per circa 600 dipendenti: 200mila euro il risparmio annuo stimato (mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2022 – Il venerdì sarà s ...Smart working: in leggero aumento il lavoro agile nel 2023 nella pubblica amministrazione. Molti i vantaggi per le aziende ...