Nuoto | a Melbourne oro e record mondiale per la staffetta 4x100 sl Paltrinieri trionfa nei 1500

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una giornata decisamente strepitosa per ilitaliano in apertura della 16esima edizione dei Mondiali a, in Australia. Ben due ori e undel mondo. La prima vittoria è arrivata dal ...

Una giornata decisamente strepitosa per ilitaliano in apertura della 16esima edizione dei Mondiali a, in Australia. Ben due ori e un record del mondo. La prima vittoria è arrivata dal solito Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile ...È la fotografia del dominio azzurro ai mondiali diin vasca corta di. Ad aprire lo show è il 28enne di Carpi, che non ancora appagato dall'aver già messo al collo in questa stagione ...Grande partenza del nuoto azzurro ai Mondiali in vasca corta 2022, cominciati a Melbourne. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero, dominando la gara con il t ...Chi non sopporta la vasca di 25 metri dice che è inutile, chi la apprezza risponde che è nuoto per puristi, è il trionfo della tecnica. Il nuotatore emiliano non la apprezza, ma oggi è riuscito a fare ...