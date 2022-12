(Di martedì 13 dicembre 2022), sarà unae novità del colosso di alto tecnologia per l'al CES di Las Vegas . L'evento è in programma dal 5 al 7 gennaio 2023. Si tratta di ' una nuova esperienza all'...

QN Motori

Display , sarà una delle novità del colosso di alto tecnologia per l'auto al CES di Las Vegas . L'evento è in programma dal 5 al 7 gennaio 2023. Si tratta di ' una nuova esperienza all'...Display , sarà una delle novità del colosso di alto tecnologia per l'auto al CES di Las Vegas . L'evento è in programma dal 5 al 7 gennaio 2023. Si tratta di ' una nuova esperienza all'... Marelli Diorama Display, la plancia dell'auto come quella di un jet Marelli Diorama Display, sarà una delle novità del colosso di alto tecnologia per l'auto al CES di Las Vegas. L'evento è in programma dal 5 al 7 gennaio 2023.