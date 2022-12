LIVE Sci alpino | Prova Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA | stupisce Federico Simoni | 2° Casse!

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI13.32: Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 13.30: Il francese Nils Allegre ha vinto la primadelladella Val. Secondo Mattia Casse (+0.05) e terzo uno straordinario(+0.41). 25° Christof Innerhofer, 27° Guglielmo Bosca, 34° Matteo Franzoso, 37° Dominik Paris, 38° Nicolò Molteni, 46° Matteo Marsaglia, 54° Pietro Zazzi, 74° Giovanni Franzoni 13.27: Trentaquattresimo posto per Matteo Franzoso ad 1.66 dalla testa della classifica. 13.23: Giovanni Franzoni chiude a quasi cinque secondi dalla vetta. 13.11: Altro inserimento con un pettorale alto. E’ il norvegese Fossland, che è terzo a pari ...

OA Sport vi propone la DIRETTAdella prima prova della discesa libera della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo maschile dialpino . Si comincia alle 11.45. Buon divertimento!