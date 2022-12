LIVE Argentina-Croazia 2-0 | rigore di Messi e coast to coast di Alvarez | tris sfiorato da Tagliafico

LUSAIL (QATAR) - Uscirà la prima finalista dei Mondiali in Qatar la sfida trae Croazia in programma oggi (martedì 13 dicembre, ore 20 italiane) all' Iconic Stadium di Losail . Dopo la 'battaglia' contro l'Olanda la 'Seleccion' di Messi cercherà di fare meglio del ...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la semifinale del Mondiale trae Croazia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la semifinale del Mondiale in Qatar trae ...Ai microfoni di Spazio Tennis Live sul canale Twitch di Sportface, Luciano Darderi ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa e sulle aspettative per il proprio 2023 ...Si decide la prima finalista dei Mondiali del Qatar nella sfida tra Argentina e Croazia. Dalic conferma lo schieramento con un'unica punta, Kramaric, con Pasalic e Perisic a supporto. Scaloni cambia a ...