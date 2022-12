Griner torna a giocare a basket | la prima schiacciata dopo 10 mesi di prigione in Russia “Ora voglio parlare”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Brittneyta a prendere in mano un pallone daper lavoltaquasi diecidi prigionia in. La giocatrice della Wnba, detenuta e condannata per possesso di sostanze stupefacenti (per la presenza di tracce di cannabis all’interno delle cartucce del suo vaporizzatore), è stata riportata negli Stati Uniti a seguito di una lunghissima trattativa diplomatica tra Usa e, conclusa con lo scambio con il trafficante d’armi Viktor Bout. La 32enne ha voluto riprendere confidenza con il gioco e il suo primo movimento è stato quello di schiacciare, lei che ne ha realizzate 23 nel corso della sua carriera nella Wnba, mentre in tutto il resto della storia della lega ce ne sono state appena tre. “Sta molto, molto bene” ha ...

Colas ha detto cherilascerà una dichiarazione nel corso di questa settimana, dopo aver deciso insieme alla sua famiglia quali saranno i suoi prossimi passi. 'Non c'è nessuna timeline per lei ...Colas ha detto cherilascerà una dichiarazione nel corso di questa settimana, dopo aver deciso insieme alla sua famiglia quali saranno i suoi prossimi passi. 'Non c'è nessuna timeline per lei ...San Antonio, 12 dic. -(Adnkronos) – Brittney Griner è tornata a prendere in mano un pallone da basket per la prima volta dopo quasi dieci mesi di prigionia in Russia. La giocatrice della Wnba, detenut ...Tornato in patria come una star, Viktor Bout si è già offerto a Vladimir Putin come volontario per combattere in Ucraina. Il trafficante d'armi, rientrato nello scambio ...